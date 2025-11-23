FCN : Les arbitres ne respectent pas Nantes, Castro en a marre

En danger du côté de Nantes, Luis Castro a réussi à sauver sa place grâce au match nul arraché par son équipe dans le temps additionnel face à Lorient (1-1). Une rencontre entachée par des décisions arbitrales contestables de la part de Ruddy Buquet.

Le FC Nantes est passé vraiment tout proche de la catastrophe, avec une potentielle nouvelle défaite à La Beaujoire contre un autre concurrent dans la lutte pour le maintien. Mais trois semaines après l'humiliation subie face à Metz (0-2), le FCN a réussi à arracher le point du match nul dans le temps additionnel de la rencontre grâce à un but de la tête d’Awaziem. Un 1-1 qui aurait pu se transformer en victoire aussi pour les Canaris, si Ruddy Buquet n’avait pas fait des siennes… En effet, sur l’ouverture du score de Lorient avec un but contre son camp de ce même Awaziem, l’arbitre français a pris une décision qui a fait bondir tous les suiveurs du football français.

S’il avait d’abord été refusé par l’arbitre assistant, avec un hors-jeu signalé de Soumano, présent en couverture derrière le défenseur nantais, le but a finalement été validé par Buquet. Avec l’aide de la VAR, l’arbitre a estimé que l’attaquant lorientais ne faisait pas action de jeu, étant trop loin d’Awaziem, et que le centre contré de Meïté méritait d’être validé. Ce qui est contestable, sachant que le défenseur nantais tacle le ballon devant Lopes, justement parce qu’il a Soumano dans son dos. Autant dire que cette décision en défaveur des Nantais, qui ont également évoqué une faute de Meïté sur Abline en début d’action, n’est toujours pas été digéré par Luis Castro.

« Je ne sais pas pourquoi personne ne respecte notre club » - Luis Castro

« Après ce match contre Lorient, j’ai beaucoup de frustration par rapport à certains faits de jeu… Mais à chaque fois, c’est la même chose… Je ne vais pas parler d’arbitrage, mais je ne sais pas pourquoi personne ne respecte notre club… En première période, le jeu collectif a été compliqué, mais c’était mieux en deuxième. On a souvent été dans la surface adverse, on a trouvé le poteau avec Abline… On a vu pas mal de choses en deuxième période. Mais j’espère qu’on va faire mieux lors des prochains matchs ! Les adversaires seront difficiles, mais on va continuer de s’améliorer. Est-ce que je me sens en danger ? Je ne contrôle pas ça. Ce n’est pas moi qui décide si je continue ou non. Je fais mon travail du mieux possible. Le plus important, c’est que j’essaye de trouver toutes les solutions possibles pour l’équipe. Je donne ma vie pour le club ! », a balancé, sur l’antenne de Ligue 1+, l’entraîneur nantais, qui sait que des erreurs d’arbitrage peuvent coûter très cher, surtout que son FCN est premier non-relégable avec zéro point d’avance sur la zone rouge après 13 journées…