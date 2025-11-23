Castro Nantes

FCN : Les arbitres ne respectent pas Nantes, Castro en a marre

FC Nantes23 nov. , 21:20
parAlexis Rose
0
En danger du côté de Nantes, Luis Castro a réussi à sauver sa place grâce au match nul arraché par son équipe dans le temps additionnel face à Lorient (1-1). Une rencontre entachée par des décisions arbitrales contestables de la part de Ruddy Buquet.
Le FC Nantes est passé vraiment tout proche de la catastrophe, avec une potentielle nouvelle défaite à La Beaujoire contre un autre concurrent dans la lutte pour le maintien. Mais trois semaines après l'humiliation subie face à Metz (0-2), le FCN a réussi à arracher le point du match nul dans le temps additionnel de la rencontre grâce à un but de la tête d’Awaziem. Un 1-1 qui aurait pu se transformer en victoire aussi pour les Canaris, si Ruddy Buquet n’avait pas fait des siennes… En effet, sur l’ouverture du score de Lorient avec un but contre son camp de ce même Awaziem, l’arbitre français a pris une décision qui a fait bondir tous les suiveurs du football français.

Lire aussi

But ou pas but ? Incompréhension à Nantes-LorientBut ou pas but ? Incompréhension à Nantes-Lorient
S’il avait d’abord été refusé par l’arbitre assistant, avec un hors-jeu signalé de Soumano, présent en couverture derrière le défenseur nantais, le but a finalement été validé par Buquet. Avec l’aide de la VAR, l’arbitre a estimé que l’attaquant lorientais ne faisait pas action de jeu, étant trop loin d’Awaziem, et que le centre contré de Meïté méritait d’être validé. Ce qui est contestable, sachant que le défenseur nantais tacle le ballon devant Lopes, justement parce qu’il a Soumano dans son dos. Autant dire que cette décision en défaveur des Nantais, qui ont également évoqué une faute de Meïté sur Abline en début d’action, n’est toujours pas été digéré par Luis Castro.
« Je ne sais pas pourquoi personne ne respecte notre club »
- Luis Castro
« Après ce match contre Lorient, j’ai beaucoup de frustration par rapport à certains faits de jeu… Mais à chaque fois, c’est la même chose… Je ne vais pas parler d’arbitrage, mais je ne sais pas pourquoi personne ne respecte notre club… En première période, le jeu collectif a été compliqué, mais c’était mieux en deuxième. On a souvent été dans la surface adverse, on a trouvé le poteau avec Abline… On a vu pas mal de choses en deuxième période. Mais j’espère qu’on va faire mieux lors des prochains matchs ! Les adversaires seront difficiles, mais on va continuer de s’améliorer. Est-ce que je me sens en danger ? Je ne contrôle pas ça. Ce n’est pas moi qui décide si je continue ou non. Je fais mon travail du mieux possible. Le plus important, c’est que j’essaye de trouver toutes les solutions possibles pour l’équipe. Je donne ma vie pour le club ! », a balancé, sur l’antenne de Ligue 1+, l’entraîneur nantais, qui sait que des erreurs d’arbitrage peuvent coûter très cher, surtout que son FCN est premier non-relégable avec zéro point d’avance sur la zone rouge après 13 journées…
Nantes

Nantes

Ligue 1 #16
N
N
D
D
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs13
V
Victoire2
M
Match nul5
D
Défaite6
Buts Marqués12
Buts Encaissés19

Matchs Récents

Tout afficher
23 novembre 2025 à 17:15
Ligue 1
NantesNantes
1
1
Match terminé
LorientLorient
08 novembre 2025 à 19:00
Ligue 1
Le HavreLe Havre
1
1
Match terminé
NantesNantes

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
M. Abline
10.

M. Abline

FRAFRA Âge 22 Attaquant
Matchs13
Buts2
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
B. Guirassy
11.

B. Guirassy

GUIGUI Âge Attaquant
Matchs11
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
jurgen klopp dement la rumeur real madrid iconsport 249364 0022 391484
Premier League

Klopp rappelé en urgence par Liverpool

Mbappe Real
Liga

Liga : Le Real Madrid évite le pire à Elche

Maignan Milan
Serie A

Serie A : Maignan offre le derby au Milan AC

Giroud LOSC
Ligue 1

L1 : Giroud voit double, le LOSC renverse Paris

Fil Info

23:20
Klopp rappelé en urgence par Liverpool
22:57
Liga : Le Real Madrid évite le pire à Elche
22:46
Serie A : Maignan offre le derby au Milan AC
22:41
L1 : Giroud voit double, le LOSC renverse Paris
22:41
L1 : Programme TV et résultats de la 13e journée
22:30
Liverpool contacte le PSG et fait une offre de 160 ME
22:00
Benatia s'attaque aux médias et aux arbitres, les Marseillais l'adorent
21:40
Le Barça calme officiellement le PSG au mercato

Derniers commentaires

Zéro pointé, ce joueur de l'OL dégoûté

t es gentil gamin

OM : Un attaquant déjà annoncé au mercato d'hiver

Il est pas a vendre Greenwood

Benatia s'attaque aux médias et aux arbitres, les Marseillais l'adorent

Paris est au dessus on le sait et Benatia est une bénédiction pour L'OM.

L'OL se contente d'un triste point à Auxerre

L'OM c'est pauvre dans le jeu avec 33 buts en 13 matchs....pendant que tu t'extasies sur une equipe qui a +3 de goal average en mettant rarement plus d'un but par match....un peu de serieux 🤣

Zéro pointé, ce joueur de l'OL dégoûté

13 buts en 5 saisons pro ... j'attends plus rien de lui !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading