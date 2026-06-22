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FCN : Der Zakarian craque déjà pour un autre club

FC Nantes22 juin , 17:40
parEric Bethsy
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De retour sur le banc du FC Nantes, Michel Der Zakarian a planifié sa feuille de route pour cet été. Le successeur de Vahid Halilhodzic veut copier la stratégie du Mans qui vient d’enchaîner deux montées consécutives pour atterrir en Ligue 1.
Michel Der Zakarian sait où il met les pieds. Ancien joueur et entraîneur du FC Nantes à deux reprises, la Franco-Arménien n’aura pas besoin de temps d’adaptation. Le technicien sait par exemple comment travailler au quotidien avec le président et actionnaire Waldemar Kita, à qu’il a proposé un projet simple et peu onéreux. Alors que d’autres coachs débarquent dans le bureau de leur supérieur pour réclamer des moyens et des recrues, Michel Der Zakarian, lui, a choisi un plan différent.
Nos confrères de But décrivent un entraîneur admiratif du travail du Mans et prêt à copier la stratégie des Manceaux. Le club sarthois vient de passer du National à la Ligue 1 avec deux montées consécutives, et sans ruiner la direction. Le successeur de Vahid Halilhodzic veut lui aussi s’appuyer sur une politique sportive cohérente, un recrutement pertinent et un collectif fort. C’est avec ces critères en tête que le FC Nantes va aborder son recrutement estival. Il n’est pas question de tenter des paris sur des jeunes prometteurs ou des renforts venus de l’étranger.

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A la demande de son nouvel entraîneur, le pensionnaire de la Beaujoire va plutôt s’orienter vers des joueurs expérimentés, habitués au football français et capables de répondre aux exigences d’un championnat aussi physique que la Ligue 2 dès la première journée. Le FC Nantes a donc commencé à étudier des pistes menant à des éléments qui évoluent déjà dans ce championnat. A noter que l’idée sera seulement d’amener quelques recrues sans pour autant chambouler l’effectif. Michel Der Zakarian veut un groupe compétitif dès l’entame de la saison, sachant que les Canaris seront rapidement sous pression.
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