CdM 2019 : Les Françaises continuent leur sans-faute !

Dans : Mondial Féminin 2019.

Coupe du monde féminine de football 2019

2e journée - Groupe A

Allianz Riviera

France bat Norvège : 2 à1

Buts : Gauvin (46e), Le Sommer (72e sp) pour la France; Renard (csc 54e) pour la Norvège

Pour son deuxième match du Mondial, encore une fois devant un stade comble, l'équipe de France avait cette fois face à elle une solide formation de Norvège, championne du monde en 1995 et qui a toujours été une référence en Europe. Et si les Bleues dominaient les débats en première période, c'est sur un score nul et vierge que les deux formations rentraient aux vestiaires à la pause.

Dès la reprise, le match s'enflammait, puisque Gauvin, titularisée cette fois par Diacre, ouvrait le score d'une reprise du gauche qui ne laissait aucune chance à la gardienne norvégienne (1-0, 46e). On pensait que la France avait fait le plus dur dans cette rencontre, mais sur une bourde de Renard, qui trompait involontairement Bouhaddi, la Norvège revenait à niveau (1-1, 54e). Cependant cette égalisation n'assommait pas les joueuses françaises, qui poussaient pour arracher la victoire. Et sur une faute sur Torrent, validée après l'usage de la VAR, l'arbitre accordait un penalty que Le Sommer transformait (2-1, 72e). Les minutes filaient et la Norvège jetait toutes ses forces dans la bataille, mais en vain les Tricolores étant d'une rigueur redoutable jusqu'à l'ultime seconde. Avec deux victoires en deux matches, la France a, sauf catastrophe, son billet pour les huitième de finale du Mondial dans la poche.