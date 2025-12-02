Vinicius menacé de regarder le Mondial à la télé avec Neymar

ancelotti prend un an de prison pour fraude fiscale ancelotti 22 395466

Carlo Ancelotti a repris depuis peu le Brésil mais a de grandes ambitions avec la Seleçao. L'Italien se moque des statuts et veut avant tout des joueurs au top de leur forme.
Le Brésil vit une période de disette inquiétante. Afin de lancer une nouvelle dynamique, la fédération a décidé de confier les rênes de la Seleçao à Carlo Ancelotti. L'ancien entraineur du Real Madrid ou encore du PSG a du pain sur la planche. Mais il dispose d'une expérience qui pourrait faire la différence, notamment dans la gestion de son vestiaire. Alors que la Coupe du monde 2026 pointe déjà le bout de son nez, Carlo Ancelotti ne fera aucun cadeau à ses joueurs. Et Vinicius et Neymar Jr sont déjà prévenus.

Le Brésil hausse le ton avec ses stars 

Dans une interview accordée à Esporte Record, Carlo Ancelotti a en effet envoyé un message clair aux deux stars brésiliennes, les invitant à revenir vite à leur meilleur niveau : « Pour aller à la Coupe du Monde, il faut être à 100 %. Nous avons beaucoup de très bons joueurs, et je dois choisir le meilleur. Ce n'est pas seulement une question de Neymar : c'est aussi vrai pour Vinicius. S'il était à 90 %, je préférerais faire appel à un autre joueur qui puisse garantir une forme à 100 %, car la concurrence en attaque est féroce »
Sur sa lancée, Carlo Ancelotti a d'ailleurs particulièrement prévenu Neymar Jr, dont l'état physique est plus qu'inquiétant malgré sa volonté de revenir jouer avec le Brésil : « Son talent est indéniable. Malheureusement, durant la période où nous avons travaillé ensemble, des blessures l'ont empêché d'atteindre une forme physique optimale ». 
Le Brésil ne veut donc plus perdre de temps et miser sur sa force collective pour réaliser une belle Coupe du monde 2026 en Amérique. Les prochaines semaines seront décisives pour certains joueurs, qui vont devoir redoubler d'efforts pour marquer les esprits auprès d'un sélectionneur exigeant.
0
