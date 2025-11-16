ICONSPORT_277087_0175

Portugal - Arménie : les compos (15h00) sur L'Équipe Live

Mondial 202616 nov. , 13:58
parNathan Hanini
Composition du Portugal : Diogo Costa - Nélson Semedo, Veiga, Rúben Dias, Cancelo - João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes - Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, Leão
Composition de l'Arménie : Avagyan - Piloyan, Muradian, Mkrtchyan, Tiknizyan - Kamo, Muradyan, Spertsyan - Serobyan, Ranos, Aghasaryan

WC Qualification Europe

16 novembre 2025 à 15:00
Portugal
Palma Veiga7'Ramos28'Gonçalves Neves30'Gonçalves Neves41'Borges Fernandes45'Borges Fernandes51'Borges Fernandes72'Gonçalves Neves81'Conceição90'
9
1
Match terminé
Arménie
Spertsyan18'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
F. Conceição
PortugalPortugal
Remplacement
82
ENTRE
A. Bandikyan
ArmeniaArménie
SORT
S. Muradyan
ArmeniaArménie
But
81
J. Gonçalves Neves
PortugalPortugal
Remplacement
73
ENTRE
R. Da Silva Neves
PortugalPortugal
SORT
R. Santos Gato Alves Dias
PortugalPortugal
0
