Neymar n'ira pas au Mondial, le Brésil a tranché

La situation de Neymar est un sujet de préoccupation au Brésil à moins de deux mois du Mondial. La star de Santos est retombée dans ses travers et désormais même dans son pays on ne croit plus au miracle.

L'Equipe, Klaus Richmond, journaliste du média brésilien spécialisé Pour la première fois depuis bien longtemps, le Brésil ne sera pas dans la liste des pays favoris pour la prochaine Coupe du monde. L'équipe désormais dirigée par Carlo Ancelotti ne fait plus rêver, et une victoire finale de la Seleçao au MetLife Stadium, près de New-York,, le dimanche 19 juillet serait une énorme surprise. D'autant que la présence de Neymar pour cette Coupe du monde paraît de moins en moins probable. S'il a récupéré de sa grave blessure à la cheville, l 'ancien joueur du Paris Saint-Germain n'a pas changé et il semble se plaire dans les polémiques, que ce soit avec les supporters ou avec les journalistes pour son comportement sur et en-dehors des terrains. Le week-end dernier, sous le maillot de Santos, Neymar s'en est pris à un fan de son propre club. Dans, Klaus Richmond, journaliste du média brésilien spécialisé Placar , estime que Neymar n'ira pas au Mondial et que le feuilleton est terminé.

Neymar est fini pour le football de niveau mondial

Notre confrère est clair et net, le dossier Nemar est réglé. « Il n'a ni la rigueur physique, ni l'intensité pour disputer le Mondial. Le 18 mai Ancelotti va s'en sortir en disant que Neymar n'a pas retrouvé les 100 % exigés, et cette interminable novela se terminera de façon mélancolique. Pour moi, de 0 à 10, il a zéro chance d'aller au Mondial », annonce Klaus Richmond, conscient que l'attaquant de 34 ans ne peut plus faire illusion, même s'il a toujours le soutien d'anciens joueurs et de puissants influenceurs brésiliens. Cela ne suffira pas, même s'il vient de disputer plusieurs rencontres avec Santos sans ressentir le moindre problème physique, lui qui enchaînait les soucis depuis son départ du PSG. Le Mondial 2026 a donc de grandes chances de se disputer sans l'un des joueurs les plus spectaculaires de ces dernières années. Personne ne pourrait s'en réjouir, même si Neymar a savonné tout seul la planche en se laissant trop souvent aller.