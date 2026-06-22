Lionel Messi devient meilleur buteur de l'histoire du Mondial

« Kyky remplaçant, c’est absurde », une légende soutient Mbappé

Oui si on pense qu'un Thierry Henry, qui a carrément sa statue à l'étranger, lui est supérieur, c'est qu'on est pas objectif... Ne pas avoir le meme avis que toi, c'est pas etre objectif biensur ! PS : on la gagnera pas la coupe du monde, retiens bien mon message ! ca fait deux ans que les parisiens et Madrilènes constatent que ce joueur brille avec ses stats, mais ne fait pas gagner ses équipes...