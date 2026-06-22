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Lionel Messi devient meilleur buteur de l'histoire du Mondial

Mondial 202622 juin , 19:42
parCorentin Facy
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30 minutes après son penalty raté, Lionel Messi a trouvé la faille face à l'Autriche.
Le numéro 10 argentin a conclu une action collective magnifique de son équipe et a parfaitement repris un centre en retrait du Marseillais Facundo Medina. Avec ce but, Lionel Messi dépasse Miroslav Klose et devient meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde avec 17 buts. C'est déjà son troisième but dans cette édition 2026 après son doublé inscrit face à l'Algérie.
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Mais Rémi tu vis vraiment dans un monde parallèle au notre... Dans la réalité (pas la tienne ou tu as tjr raison meme qd t'a tord mdr, le joueur s'est pris un double tacle mdr ca fait péno tous les jours !!

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oui Benzema a acheté son ballon d'or ! Dembele aussi ! MDR C'est pour ca que tu passes systématiquement pour le crétin de service remi, tout est complot avec toi mdr Quand on est peu éduqué, on est complotiste comme toi :)

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