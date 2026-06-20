Le long résumé vidéo de Pays-Bas-Suède

Real : Mbappé freine la prolongation de Vinicius

il a défendu mdr t'es vraiment un gros footix toi Meme les lyonnais se foutent de ta gueule mdr Y' a eu un documentaire ou la terre entière, sauf le footix sergio, a pu voir que son entraineur de l'époque se plaignait justement que ta starlette ne respecte pas ses consignes :) Bisoux le footix complotiste