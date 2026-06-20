Le long résumé vidéo de Pays-Bas-Suède

il a défendu mdr t'es vraiment un gros footix toi Meme les lyonnais se foutent de ta gueule mdr Y' a eu un documentaire ou la terre entière, sauf le footix sergio, a pu voir que son entraineur de l'époque se plaignait justement que ta starlette ne respecte pas ses consignes :) Bisoux le footix complotiste
35m€ c'est notre enveloppe mercato d'été et d'hiver ... 🙄
"Lorenzi réaliserait un coup de maître" : si il signe Sarr c'est très bien mais il y a tellement d'autres opportunités de joueurs libres comme sarr !!! Mingueza, bissouma, shlager, Celik, kessie, ito, kamada, brozovic, cuypers, depay etc....
Joueur solide pour la L1, une valeur sûre.
Pour un flop oui on perd pas grand chose , 15 M c'est mieux que rien, surtout change rien
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