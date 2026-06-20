ICONSPORT_368678_0571

Le long résumé vidéo de Pays-Bas-Suède

Mondial 202620 juin , 22:23
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Les Pays-Bas ont écrasé la Suède ce samedi soir lors de la 2e journée du Mondial 2026 (5-1). Un match spectaculaire dont voici le résumé vidéo.
Articles Recommandés
ICONSPORT_368414_0148 Koundé
Equipe de France

EdF : France-Irak menacé, la galère commence

Jonathan David ICONSPORT_368123_0094
OL

OL : Jonathan David à Lyon, c'est 35 millions d'euros

Mendy ICONSPORT_362115_0135
FC Nantes

L2 : 84 buts en Ligue 2, il refuse de signer à Nantes

ICONSPORT_368598_0016
Mondial 2026

CdM 2026 : Le programme TV des matchs de samedi

Fil Info

20 juin , 22:20
EdF : France-Irak menacé, la galère commence
20 juin , 22:00
OL : Jonathan David à Lyon, c'est 35 millions d'euros
20 juin , 21:30
L2 : 84 buts en Ligue 2, il refuse de signer à Nantes
20 juin , 21:01
CdM 2026 : Le programme TV des matchs de samedi
20 juin , 21:00
Les Pays-Bas se fâchent, la Suède prend cher
20 juin , 21:00
OL : Neuf ans plus tard, il prépare son retour à Lyon
20 juin , 20:41
Allemagne - Côte d'Ivoire : Les compos (22h sur M6 et beIN Sports 1)
20 juin , 20:30
Stassin claque la porte, l’ASSE va vite se consoler
20 juin , 20:10
Malang Sarr première recrue de l'OM, rendez-vous décisif

Derniers commentaires

Real : Mbappé freine la prolongation de Vinicius

il a défendu mdr t'es vraiment un gros footix toi Meme les lyonnais se foutent de ta gueule mdr Y' a eu un documentaire ou la terre entière, sauf le footix sergio, a pu voir que son entraineur de l'époque se plaignait justement que ta starlette ne respecte pas ses consignes :) Bisoux le footix complotiste

OL : Jonathan David à Lyon, c'est 35 millions d'euros

35m€ c'est notre enveloppe mercato d'été et d'hiver ... 🙄

Malang Sarr première recrue de l'OM, rendez-vous décisif

"Lorenzi réaliserait un coup de maître" : si il signe Sarr c'est très bien mais il y a tellement d'autres opportunités de joueurs libres comme sarr !!! Mingueza, bissouma, shlager, Celik, kessie, ito, kamada, brozovic, cuypers, depay etc....

Malang Sarr première recrue de l'OM, rendez-vous décisif

Joueur solide pour la L1, une valeur sûre.

Aguerd quitte l'OM, sa décision est prise

Pour un flop oui on perd pas grand chose , 15 M c'est mieux que rien, surtout change rien

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading