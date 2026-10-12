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France-Espagne ridiculise un record historique du PSG

Mondial 2026
parJérôme Capton
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La demi-finale du Mondial 2026 entre la France et l'Espagne a permis de battre le record de paris sportifs dans notre pays, battant, et de loin, la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l'Inter.
Ce lundi, l'Autorité nationale des jeux a communiqué son bilan pour l'année 2025 et dévoilé des premiers résultats pour l'année en cours. Avec 11,5 milliards d'euros misés sur des événements sportifs, 2025 a confirmé la hausse colossale des paris en ligne, puisque c'est 12% de mieux qu'en 2024. Et l'an dernier, c'est évidemment la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter qui a établi un premier record avec près de 38,2 millions d'euros pariés sur cette seule affiche. A comparer avec les 14 millions d'euros misés sur la folle finale de Roland-Garros entre Alcaraz et Sinner. Mais, l'ANJ l'a déjà annoncé, le record du PSG a déjà été balayé en 2026 et c'est bien évidemment une rencontre de l'équipe de France lors du Mondial qui a permis d'établir une nouvelle référence.

France-Espagne pulvérise PSG-Inter

En effet, à l'occasion de la demi-finale du Mondial 2026 aux Etats-Unis entre les Bleus et l'équipe d'Espagne, les 38,2ME du PSG ont été écrasés. Pour cette rencontre au sommet gagnée finalement par la Roja, ce sont 63 millions d'euros qui ont été misés par des parieurs français. On imagine qu'une majorité de ces parieurs ont probablement été déçus de la défaite de Kylian Mbappé et ses coéquipiers après un non-match de l'équipe de France. Un montant à comparer avec la même affiche en 2025 lorsque les Bleus avaient été dominés par l'équipe d'Espagne en Ligue des nations, laquelle avait généré 19,7 millions d'euros.
A noter qu'en 2025, les paris sur le football représentent 55% des mises, soit un total de 6,32 milliards d'euros. Le ballon rond devance le tennis, le basket, le volley-ball et le rugby. De quoi faire entrer pas mal d'argent dans les caisses de l'état, lesquelles en ont bien besoin.
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Derniers commentaires

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

pas de probleme, donc dans le vrai football , il n'y a JAMAIS rouge pour moi sur cette action!! Je te le dis , de toute maniere, il y a au moins 50 pourcent des rouges direct actuel que je ne siffle pas et qui ne se siffle pas en amateur... donc voila hein

Barcola vaut 14ME pas 140ME, ouragan à Liverpool

D'accords avec toi sur tout sauf sur le potentiel... je pense que il a surtout ete en surchauffe a un moment et qu on ne verra plus ce niveau la chez lui...

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

du coup la le theme c'est abdelli mais toi faut que tu parle de lyon mdr

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

ben oui tu en voyais 7 la saison derniere et on connait la suite

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

ca tombe bien la var n'est pas intervenu la

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