Curaçao - Côte d'Ivoire : les compos (22h00 sur beIN Sports 1)

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Normal vu comment ils ont été traités par certains dirigeants et pas mal de supporters...
Toute façon il faut bien un nom
Oui
hors sujet
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𝙑𝙤𝙞𝙘𝙞 𝙉𝙤𝙨 11 𝙀́𝙡𝙚́𝙥𝙝𝙖𝙣𝙩𝙨 𝙦𝙪𝙞 𝙙𝙚́𝙗𝙪𝙩𝙚𝙧𝙤𝙣𝙩 𝙘𝙚𝙩𝙩𝙚 𝙧𝙚𝙣𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙚 𝙛𝙖𝙘𝙚 𝙖𝙪 𝘾𝙪𝙧𝙖𝙘̧𝙖𝙤 ! 👊🏾 𝘼𝙇𝙇𝙀𝙕 𝙇𝙀𝙎 𝙀́𝙇𝙀́𝙋𝙃𝘼𝙉𝙏𝙎 !!!!!! 🐘🇨🇮🇨🇮🇨🇮 #ElephantsEnMarche #TousDerriereLesElephants #CDM2026