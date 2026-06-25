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Curaçao - Côte d'Ivoire : les compos (22h00 sur beIN Sports 1)

Mondial 202625 juin , 20:43
parAlexis Rose
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3e et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 :
La compo de Curaçao : Room - Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville - Chong, Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna - Locadia.
La compo de la Côte d'Ivoire : Yahia Fofana - Guéla Doué, Ousmane Diomandé, Koussounou, Operi - Amad Diallo, Kessié, Sangaré, Yan Diomandé - Pépé, Bonny.

World Cup

25 juin 2026 à 22:00
Curacao
22:00
Côte d'Ivoire
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L’OM sanctionné par la DNCG, les joueurs se régalent

Normal vu comment ils ont été traités par certains dirigeants et pas mal de supporters...

L'OM jouera désormais au CEPAC Vélodrome

Toute façon il faut bien un nom

L'OM jouera désormais au CEPAC Vélodrome

Oui

L'OM jouera désormais au CEPAC Vélodrome

hors sujet

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

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