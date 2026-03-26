Donald Trump
Donald Trump et Gianni Infantino

CdM : Les Etats-Unis ne font pas confiance aux Africains

Mondial 202626 mars , 18:30
parEric Bethsy
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Membres des trois pays hôtes du Mondial 2026, les Etats-Unis vont adopter une loi problématique. Toutes personnes issues de certaines nations devront fournir une caution de 15 000 dollars maximum pour obtenir un visa. Un montant que de nombreux supporters ne pourront pas verser.
Une polémique prend forme à l’approche de la Coupe du monde 2026. Pays hôte de la compétition, tout comme le Mexique et le Canada, les Etats-Unis vont adopter une mesure inquiétante. Le gouvernement a dressé une liste de 50 pays dont les membres devront payer une caution de 15 000 dollars (environ 12 945 euros) maximum chacun pour obtenir un visa et entrer sur le sol américain. Ce « Programme pilote de cautionnement des visas » concerne notamment le Sénégal, l’Algérie, la Côte d’Ivoire, la Tunisie et le Cap-Vert, tous qualifiés pour le Mondial qui se jouera du 11 juin au 19 juillet.
Ce sont donc toutes les délégations de ces participants, y compris les joueurs, entraîneurs et staffs, qui devront payer cette caution de manière individuelle, sachant que la somme versée sera uniquement remboursée si la personne quitte les Etats-Unis avant la date d’expiration de son visa, précise The Athletic. Le gouvernement se félicite de cette mesure et ajoute qu’elle se serait déjà « avérée efficace pour dissuader l'immigration illégale ». La loi va néanmoins poser problème à l’occasion de cette Coupe du monde. Il est clair que de nombreux supporters des pays cités ne pourront pas payer la caution demandée.

La FIFA négocie

Leurs équipes respectives pourraient être privées de leurs fans aux Etats-Unis qui, malgré les discussions en cours avec la FIFA afin d'obtenir des dérogations pour les délégations des sélections, n’ont pas prévu de faire la moindre exception pour les supporters. Ce serait évidemment un coup dur pour l’Algérie et le Cap-Vert sachant que leurs trois matchs de poules sont prévus aux Etats-Unis, tandis que la Côte d’Ivoire en a deux, tout comme le Sénégal, dont celui contre les Bleus. De son côté, la Tunisie ne jouera qu’une rencontre au pays de Donald Trump.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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