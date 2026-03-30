CdM 2026 : Programme TV et résultats des barrages

OM : Le nouveau logo fait déjà scandale

Un M dans un cercle, comme l'Inter Milan. Les marseillais sont pas rancuniers. En plus, le logo figure bien ce qu'ils ont en commun avec les intéristes, à savoir une retentissante manita contre le PSG: - Le cercle (sans doute un O), peut se lire comme un 0 - Et il y a 5 piques blanches qui définissent le M au sein du cercle... 5-0 Je pense que le designer est un parisien ^^