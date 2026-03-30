Coupe du Monde 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats des barrages

Mondial 202631 mars , 00:00
parAlexis Rose
0
Barrages de la Coupe du Monde 2026 (zone Europe) :
Mardi 31 mars
20h45 : Bosnie-Herzégovine - Italie (sur L'Equipe Live)
Kosovo - Turquie (sur L'Equipe Live)
République Tchèque - Danemark (sur L'Equipe Live)
Suède - Pologne (sur L'Equipe Live)
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Pour être sur tous les articles du PSG à déverser ta haine, tu dois certainement en rêver la nuit et en faire des cauchemars. Essaie de te concentrer sur ton club... mince, tu feras des cauchemars aussi... tant pis.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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