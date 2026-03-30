CdM 2026 : Programme TV et résultats des barrages

Un M dans un cercle, comme l'Inter Milan. Les marseillais sont pas rancuniers. En plus, le logo figure bien ce qu'ils ont en commun avec les intéristes, à savoir une retentissante manita contre le PSG: - Le cercle (sans doute un O), peut se lire comme un 0 - Et il y a 5 piques blanches qui définissent le M au sein du cercle... 5-0 Je pense que le designer est un parisien ^^
Son père était un très bon footballeur de Vénissieux... Et sérieusement si Tolisso n'est pas retenu cette année alors Deschamps aura du sang sur les mains !
Nettoie ta boule de cristal. le PSG est en toujours pleine ascension et les places pour les matchs LDC sont toujours tres demandées donc le stade sera plein.
Oui nak va construire son stade mais en dehors de Paris, un peu comme aulas a fait a Lyon et maintenant le stade a du mal à se remplir
Pour être sur tous les articles du PSG à déverser ta haine, tu dois certainement en rêver la nuit et en faire des cauchemars. Essaie de te concentrer sur ton club... mince, tu feras des cauchemars aussi... tant pis.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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