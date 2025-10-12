CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de dimanche

Islande-France : Un point c'est tout

Je pensais vraiment en voir plus oui. Notre défense prend un premier but ridicule et le deuxième sur une étourderie, ils sont à l'amende mais effectivement comme le dis je m'attendais à plus de vivacité et de situations de nos offensifs. Mon enthousiasme me joue probablement des tours. Il faut dire que j'ai connu moins d'abondance dans nos choix offensifs avec les bleus.