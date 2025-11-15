CdM 2026 : La Belgique tenue en échec et toujours pas qualifiée

En déplacement ce samedi au Kazakhstan, la Belgique a été tenue en échec (1-1). L'équipe de Rudi Garcia n'est toujours pas qualifiée pour le Mondial 2026 et reste sous la menace de la Macédoine du Nord.

Ce samedi, l'équipe de Belgique pouvait obtenir officiellement son billet pour la prochaine Coupe du Monde, mais les Diables Rouges n'ont pas pu faire mieux que match nul (1-1) à Astana contre le Kazakhstan. Menés au score dès la 9e minute, sur une énorme bourde défensive, les Belges ont égalisé juste après la pause par Vanaken. A l'entame du dernier quart d'heure, la Belgique se retrouvait même à 11 contre 10 après l'expulsion logique de Chesnokov, auteur d'un sale tacle sur Doku (77e).

Mais rien n'y faisait, et les Kazakhs réussissaient à tenir ce point pris face à la Belgique. Résultat, Rudi Garcia et son équipe ne sont toujours pas qualifiés pour le Mondial 2026, puisqu'à une journée de la fin, ils n'ont que deux points d'avance sur la Macédoine du Nord. La Belgique devra donc attendre mardi et le match au Liechtenstein pour valider, ou pas, son ticket pour la Coupe du Monde 2026. Dans le même temps, la Macédoine du Nord se déplacera au Pays de Galles.