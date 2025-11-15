CdM 2026 : La Belgique tenue en échec et toujours pas qualifiée

Si tu pense une fraction de seconde que je defend l'ol alors cest que t'es vraiment a coté de la plaque mon pauvre ...loin de moi cette idée..
Il ne vous en faut pas beaucoup. Bon chacun trouve son plaisir où il peut ; peut être qu'une bonne sodomie vous serait profitable.
Que la ligue prenne exemple sur la commission de l'UEFA concernant le mauvais comportement des supporters de tous les clubs . Et là à la fin de la saison ,on sera étonné du classement des meilleurs supporters de ligue 1
hêtre. ah ouais qd meme...
je ne reponds meme plus a ces abrutis. perte de temps
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
