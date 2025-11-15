ICONSPORT_277179_0035

CdM 2026 : La Belgique tenue en échec et toujours pas qualifiée

Mondial 202615 nov. , 17:06
parClaude Dautel
0
En déplacement ce samedi au Kazakhstan, la Belgique a été tenue en échec (1-1). L'équipe de Rudi Garcia n'est toujours pas qualifiée pour le Mondial 2026 et reste sous la menace de la Macédoine du Nord.
Ce samedi, l'équipe de Belgique pouvait obtenir officiellement son billet pour la prochaine Coupe du Monde, mais les Diables Rouges n'ont pas pu faire mieux que match nul (1-1) à Astana contre le Kazakhstan. Menés au score dès la 9e minute, sur une énorme bourde défensive, les Belges ont égalisé juste après la pause par Vanaken. A l'entame du dernier quart d'heure, la Belgique se retrouvait même à 11 contre 10 après l'expulsion logique de Chesnokov, auteur d'un sale tacle sur Doku (77e).
Mais rien n'y faisait, et les Kazakhs réussissaient à tenir ce point pris face à la Belgique. Résultat, Rudi Garcia et son équipe ne sont toujours pas qualifiés pour le Mondial 2026, puisqu'à une journée de la fin, ils n'ont que deux points d'avance sur la Macédoine du Nord. La Belgique devra donc attendre mardi et le match au Liechtenstein pour valider, ou pas, son ticket pour la Coupe du Monde 2026. Dans le même temps, la Macédoine du Nord se déplacera au Pays de Galles.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273774_0007
Mondial 2026

CdM 2026 : L'Espagne à 99% au Mondial

Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de samedi

ICONSPORT_266253_0109
Coupe de France

CdF : Caen éliminé par une équipe de Régional 1

ICONSPORT_248871_0019
OM

OM : Après les arbitres, l’UEFA s’acharne sur Marseille

Fil Info

20:10
CdM 2026 : L'Espagne à 99% au Mondial
20:03
CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de samedi
20:01
CdF : Caen éliminé par une équipe de Régional 1
20:00
OM : Après les arbitres, l’UEFA s’acharne sur Marseille
19:30
Le Barça sort une enveloppe XXL pour un buteur
19:00
PSG : Le remplaçant idéal d’Hakimi proposé à Paris
18:30
La DNCG fait toujours trembler l'OL
18:00
Olise affole l'Europe, le PSG est dans la course
17:33
N'Golo Kanté au Paris FC, sa réponse est très intrigante

Derniers commentaires

« Va te faire enc... l’Olympique Lyonnais » : Michael Youn enflamme Saint-Etienne

Si tu pense une fraction de seconde que je defend l'ol alors cest que t'es vraiment a coté de la plaque mon pauvre ...loin de moi cette idée..

« Va te faire enc... l’Olympique Lyonnais » : Michael Youn enflamme Saint-Etienne

Il ne vous en faut pas beaucoup. Bon chacun trouve son plaisir où il peut ; peut être qu'une bonne sodomie vous serait profitable.

OM : Après les arbitres, l’UEFA s’acharne sur Marseille

Que la ligue prenne exemple sur la commission de l'UEFA concernant le mauvais comportement des supporters de tous les clubs . Et là à la fin de la saison ,on sera étonné du classement des meilleurs supporters de ligue 1

Greenwood pardonné, l’OM choque l’Angleterre

hêtre. ah ouais qd meme...

OM : Benatia égratigné par La Provence, bagarre générale

je ne reponds meme plus a ces abrutis. perte de temps

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading