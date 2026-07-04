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Hakimi

Canada - Maroc : Les compos (19h sur M6 et beIN Sports 1)

Mondial 202604 juil. , 17:40
parEric Bethsy
2
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Canada : Crépeau - Johnston, Bombito, De Fougerolles, Laryea - Buchanan, Sigur, Eustaquio, Ahmed - David, Oluwaseyi.
Maroc : Bounou - Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui - Bouaddi, El Aynaoui - Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss - Saibari.
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Un taulier des U19 de l'OL signe à Nice

Peut être impatient car il voit tous les autres de son age se mêler aux pros (Kamara, kango, Merah, Himbert, Molebe, Tiago) Pas sur que ce soit une bonne idée de parir , dommage pour nous , bon défenseur

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

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