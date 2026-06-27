Angleterre - Panama : Les compos (23h sur M6 et Beinsports)

Mais quand même il joue en MLS, on le voit pas de l'année et il remportera it Le Ballon d'or, ce serait le braquage du siècle.
Oui avec ce mafioso d'Infantino tout est possible.
500 M en 10 ans ca fait pas beaucoup, ca fait que 50 M par ans
Tu peux gagner 15 étoiles vous resterez un club de travelos du bois de Boulogne !! Vous serez a jamais le put1 ste Germaine 😀🥱
Si on peut plus donner son avis sans lire que c'est de la haine quand il n'y en a pas...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading