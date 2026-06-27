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Angleterre - Panama : Les compos (23h sur M6 et Beinsports)

Mondial 202627 juin , 22:05
parClaude Dautel
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Compo de l'Angleterre
Pickford - O’Reilly, Konsa, Guéhi, Quansah - Anderson, Bellingham, Rogers - Saka, Rashford, Kane
Compo du Panama
Mosquera - Murillo, Gutiérrez, Córdoba, Andrade - Escobar, Harvey, Martínez, Bárcenas - José Luis Rodríguez - Tomás Rodríguez
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France-Argentine en finale, le scénario est écrit

Mais quand même il joue en MLS, on le voit pas de l'année et il remportera it Le Ballon d'or, ce serait le braquage du siècle.

France-Argentine en finale, le scénario est écrit

Oui avec ce mafioso d'Infantino tout est possible.

500 ME de pertes, l’OM a ruiné McCourt

500 M en 10 ans ca fait pas beaucoup, ca fait que 50 M par ans

OM : Signer dix joueurs, la DNGC ne l'a pas interdit

Tu peux gagner 15 étoiles vous resterez un club de travelos du bois de Boulogne !! Vous serez a jamais le put1 ste Germaine 😀🥱

D'accord avec l'OL, il signe à l'OM

Si on peut plus donner son avis sans lire que c'est de la haine quand il n'y en a pas...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
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Le Mans
00000000
18
Lorient
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