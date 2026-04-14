Algérie : Mandrea forfait avec Caen et absent pour le Mondial ?

Sauf que l OL a besoin de fonds pour combler son deficit, dans comptez-vous promesses faites à la DNCG et à l UEFA...
il a jouer au mois de mars tocard je disais mars tu disais avril tu as tellement pas de face que tu as meme pas de cervelle
Leogets le grand spécialiste m'avait pourtant dit que Fofana rejouerait au moins u mois d'avril!!! M'aurait t'il menti?
Finir le travail ? Ouh là... ça me rappelle quelque chose ça. Mdr
On pari !?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
Loading
Victime d'une luxation à l'épaule aujourd'hui à l'entraînement, le portier Anthony Mandrea pourrait être le premier absent de la liste de Petkovic pour le mondial. Une luxation à l'épaule demande 3 à 5 mois de récupération avant de faire le retour sur les terrains. Wait & see