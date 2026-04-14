Caen et l'Algérie s'inquiètent pour Mandrea
Mandrea forfait avec l'Algérie pour le Mondial ?

Algérie : Mandrea forfait avec Caen et absent pour le Mondial ?

Mondial 202614 avr. , 14:40
parClaude Dautel
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Victime d'une luxation de l'épaule lors d'un entraînement, lundi avec Caen, Anthony Mandrea risque de rater le Mondial avec l'Algérie.
La carrière caennaise du gardien de but algérien s'est probablement terminée en ce début de semaine, lorsque Anthony Mandrea a été transporté au CHU de Caen suite à un choc à l'épaule en retombant au sol. Selon Ouest-France, celui qui arrive en fin de contrat avec Malherbe souffre d'une sévère luxation de l’épaule. Le média régional précise que pour l'instant Anthony Mandrea n'a pas encore décidé s'il se fera opérer. Car il sait que le Mondial débute dans deux mois, et il a bien l'intention de participer à cette compétition avec l'équipe d'Algérie. Le gardien de but de 29 ans, qui avait joué un match lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations est un compétiteur dans l'âme et une réflexion est donc en cours de son côté.
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Leogets le grand spécialiste m'avait pourtant dit que Fofana rejouerait au moins u mois d'avril!!! M'aurait t'il menti?

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