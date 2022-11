TV : Espagne - Allemagne, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

Dans : Mondial 2022.

Par Alexis Rose

Suite à une première journée où l’Espagne et l’Allemagne ont connu des fortunes diverses, ces deux grandes nations du football mondial vont s’affronter dans le choc de la phase de poules.

Quelle heure pour Espagne – Allemagne ?

Espagne – Allemagne, cela pourrait très bien être une finale de Coupe du Monde, mais hasard du tirage au sort et l’Allemagne étant placée dans le chapeau 2, ce grand match se jouera dès la phase de groupes. Un choc qui se déroulera ce dimanche 27 novembre à 20 heures au Al Bayt Stadium d’Al Khor. L’arbitre sera le Néerlandais Danny Makkelie.

😏 Por si hay algún despistadillo...



⚽️ ¡¡EL DOMINGO JUGAMOS NUESTRO PRÓXIMO PARTIDO!!



🆚 La @SEFutbol disputará ante Alemania el 27 de noviembre su segundo encuentro en este Mundial.



ℹ️ Así va la clasificación del grupo: https://t.co/WcOK6DBed9 #VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/O0BGXM5BYr — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 25, 2022

Sur quelles chaînes suivre Espagne – Allemagne ?

Qui dit grande affiche, dit forcément match en prime-time en clair. Et ce Espagne – Allemagne ne dérogera pas à la règle sachant qu’il sera diffusé sur TF1 et sur beIN Sports 1. Tous les fans de football auront donc accès gratuitement à ce choc de la phase de groupes de ce Mondial 2022.

Les compos probables de Espagne – Allemagne :

Probablement l’équipe la plus impressionnante de la première journée, avec une magnifique victoire 7-0 contre le Costa Rica, la Roja aura deux objectifs dimanche soir : valider sa qualification pour les huitièmes de finale et éliminer l’Allemagne. Pour remplir cette double mission, Luis Enrique disposera d’un groupe au complet et d’une équipe en pleine confiance.

La compo probable de l’Espagne : Simon - Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba - Gavi, Busquets, Pedri - Torres, Asensio, Olmo.

Défait à la surprise générale face au Japon lors de son entrée en lice dans cette Coupe du Monde (1-2), l’Allemagne n’a déjà plus le droit à l’erreur. Puisqu’en cas de défaite et de bon résultat du Japon face au Costa Rica, la Mannschaft pourrait sortir dès le premier tour du Mondial, comme en 2018. Mais les hommes d’Hansi Flick vendront chèrement leur peau pour continuer à survivre en vue du dernier match, surtout face au rival espagnol.

La compo probable de l’Allemagne : Neuer - Sule, Rudiger, Schlotterbeck, Raum - Kimmich, Gundogan - Gnabry, Muller, Musiala - Havertz.