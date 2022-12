Neymar menace, Pelé tente de le raisonner

Dans : Mondial 2022.

Par Eric Bethsy

Après l’élimination du Brésil en quarts de finale du Mondial 2022, Neymar semble douter de son avenir en sélection. Ses propos n’ont pas échappé au Roi Pelé qui lui a envoyé un long message.

Après un excellent début de saison avec le Paris Saint-Germain, suivi d’une blessure à la cheville surmontée au Qatar, Neymar rêvait de remporter la Coupe du monde avec le Brésil. Un espoir anéanti par la Croatie (1-1, 4-2 t.a.b.) vendredi en quarts de finale. Inconsolable au coup de sifflet final, le co-meilleur buteur de l’histoire de la Seleção (77 buts) n’a rien garanti en ce qui concerne son avenir en sélection, comme s’il laissait la porte ouverte à une retraite internationale.

Sa déclaration a immédiatement alerté le Roi Pelé qui lui a adressé une demande sur Instagram. « Je t'ai vu grandir, je t'ai encouragé chaque jour et je peux enfin te féliciter d'avoir égalé mon nombre de buts avec la Seleção, a écrit la légende brésilienne. Nous savons tous les deux que c'est bien plus qu'un nombre. Notre plus grand devoir en tant qu'athlètes est d'inspirer. Inspirer nos collègues d'aujourd'hui, les prochaines générations et, surtout, inspirer tous ceux qui aiment notre sport. »

« Malheureusement, la journée n'est pas la plus heureuse pour nous, mais tu seras toujours la source d'inspiration que beaucoup espèrent devenir, a-t-il annoncé. J'ai appris que plus le temps passe, plus notre héritage grandit. Mon record a été établi il y a près de 50 ans et personne n'a pu s'en approcher jusqu'à présent. Tu as réussi mon garçon. Il valorise la grandeur de ce que tu as réalisé. Mais comme moi, tu sais qu'aucun nombre n'est plus grand que la joie de représenter notre pays. »

« Continue à nous inspirer »

« J'ai 82 ans et après tout ce temps, j'espère t'avoir inspiré d'une manière ou d'une autre pour en arriver là. Plus encore, j'espère que ta réussite se propagera jusqu'aux millions de personnes qui te suivent pour défier ce qui semble impossible. Ton héritage est loin d'être terminé. Continue à nous inspirer. Je continuerai à t'applaudir avec bonheur à chaque but que tu marqueras, comme je l'ai fait à chaque match où je t'ai vu sur le terrain », a encouragé Pelé, toujours hospitalisé pour une infection respiratoire.