Mondial 2022 : Richarlison héros du Brésil face à la Serbie

Par Alexis Rose

1ère journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2022 - Groupe G :

Lusail Iconic Stadium (Lusail, Qatar).

Le Brésil bat la Serbie : 2 à 0.

Buts : Richarlison (62e, 73e) pour le Brésil.

Lors du dernier match de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2022, le Brésil a réussi à venir à bout de la Serbie après l’heure de jeu grâce à un magnifique doublé de Richarlison (2-0).

Considéré comme l’une des favoris de ce Mondial au Qatar, le Brésil était attendu pour son entrée en lice. Sauf que le groupe de Tite butait longtemps sur une solide équipe serbe. Neymar (13e, 54e), Raphinha (46e) et Alex Sandro (59e) étaient tout proche d’ouvrir la marque, mais c’est finalement Richarlison qui allait faire basculer cette rencontre en faveur de la Seleçao ! D’abord en marquant dans le but vide après une belle action de Vinicius (1-0 à la 62e), puis en inscrivant un bombazo via un enchaînement contrôle - ciseau retourné de toute beauté (2-0 à la 73e).

📷: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/U66WdAO64H — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 24, 2022

Suite à ce doublé de l’attaquant de Tottenham, le Brésil vivait une fin de match plus difficile avec la sortie sur blessure de Neymar (79e) et la transversale de Casemiro (81e). Malgré tout, le Brésil s’impose face à la Serbie et réussit donc son départ dans cette Coupe du Monde. Grâce à ce succès (2-0), le Brésil prend la tête du Groupe G, devant la Suisse, victorieuse du Cameroun un peu plus tôt dans la journée (1-0). Lundi prochain, le Brésil affrontera d’ailleurs les Suisses pour une place en huitièmes de finale. Avec ou sans Neymar ? Le pays jaune et vert retient en tout cas son souffle…