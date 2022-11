Mondial 2022 : L'Espagne humilie le Costa Rica

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Mondial 2022

Al Thumama Stadium (Doha)

Espagne bat Costa Rica : 7 à 0

Buts : Olmo (11e), Asensio (21e), Torres (31e sp, 54e), Gavi (74e), Soler (90e), Morata (90e+7) pour l'Espagne

Dans un groupe où l'Allemagne avait mordu la poussière face au Japon (1-2), l'Espagne ne voulait pas se rater face au Costa Rica, et c'est peu dire que la formation de Luis Enrique a frappé fort pour ses débuts dans ce Mondial 2022 au Qatar en pulvérisant (7-0) le Costa Rica.

Ayant décidé de prendre à la gorge les Costariciens, les joueurs de la Roja ont confirmé qu'ils étaient clairement un des favoris de cette Coupe du Monde. Il est vrai que Keylor Navas et ses coéquipiers ont été transparents pendant 90 minutes, n'ayant rien à opposer à l'équipe d'Espagne version rouleau compresseur. Dimanche prochain, l'affiche entre l'Allemagne et l'Espagne, programmée à 20h, pourrait être décisive, puisque si le Japon bat Costa Rica (11h), la Mannschaft devra impérativement gagner pour espérer se qualifier. On tient déjà une première énorme affiche de ce premier tour.

Classement du groupe E

1e. Espagne 3 pts

2e. Japon 3 pts

3e. Allemagne 0 pt

4. Costa Rica 0 pt