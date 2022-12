Le Maroc plutôt que la France, Gad Elmaleh lâche les Bleus

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

L'attente autour du quart de finale du Mondial 2022 entre le Maroc et le Portugal est énorme. Chez les supporters marocains, on pense désormais que l'équipe nationale peut aller au bout.

Ils sont des centaines de milliers en France à espérer un nouvel exploit de la bande à Walid Regragui ce samedi contre le Portugal. Après avoir sorti la Belgique et l’Espagne, deux des outsiders du Mondial 2022, les joueurs marocains rêvent de renvoyer Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers à la maison, même s’il faudra pour cela une nouvelle performance de haut niveau. Mais au sein ds supporters des Lions de l’Atlas, et ils sont des centaines de milliers en France, on y croit dur comme fer. Au point même de rêver de croiser ensuite la route des champions du monde français pour une place en finale. Natif de Casablanca, Gad Elmaleh a forcément un regard très spécial sur le parcours du Maroc au Qatar. Et pour l’humoriste, aucune question ne se pose lorsqu’il s’agit d’évoquer un possible choc France-Maroc du côté de Doha, il a choisi son camp.

Le Maroc enflamme le Mondial 2022

Pour Gad Elmaleh, qui a la double nationalité marocaine et canadienne, son coeur battra quoiqu’il advienne pour le Maroc. « Pour qui qui je serai en cas de France-Maroc ? Moi je saurais comment faire. Je soutiens le Maroc, mon pays de naissance. Ma mère ne joue pas contre mon père. Je suis pour le Maroc. Je les vois totalement aller en finale (…) Un pronostic pour Maroc-Portugal ? En général, il n’y a que les gens qui ne connaissent pas le foot qui proposent des pronostics. Je crois que le Maroc va ouvrir le score assez rapidement en première mi-temps, ce sera tendu en seconde période avec beaucoup de cartons. Le Maroc va gagner 1-0. Mais je vous demande de n’en parler à personne », a lancé, au micro de RMC, l’humoriste, visiblement confiant, et il n’est pas le seul pour l’équipe du Maroc dans ce Mondial 2022.