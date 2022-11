CdM : Hazard dérangé par le geste de l'Allemagne

Dans : Mondial 2022.

Par Adrien Barbet

Avant son match contre le Japon, la sélection allemande avait envoyé un message fort en se cachant la bouche pour la photo officielle de la rencontre. Un geste salué par certains, mais visiblement pas par Eden Hazard qui ne veut pas mélanger la politique et le sport.

La Belgique a démarré cette Coupe du monde 2022 avec des incertitudes dans le jeu. Cela s'est confirmé lors de son premier match avec une victoire heureuse 1-0 contre le Canada. Après la rencontre, Eden Hazard s'est exprimé en zone mixte sur le choix de la sélection belge de ne pas porter le brassard arc-en-ciel. « Plein de choses ont été dites sur le brassard. Je ne suis pas à l’aise pour parler de ça. Je ne voulais pas commencer le match avec 1-0. Je ne suis pas ici pour faire passer un message politique » a déclaré le capitaine des Diables Rouges qui a fait référence aux menaces de la FIFA d'infliger un carton jaune aux capitaines portant ce brassard de soutien pour la communauté LGBTQ+.

Hazard charge la sélection allemande

Si la Belgique n'a pas porté le brassard et n'a pas fait de message extra-sportif, ce n'est pas le cas des Allemands qui avant leur match contre le Japon, se sont cachés la bouche pour protester contre la FIFA et la Qatar. L'Allemagne perdra finalement la rencontre 2-1 contre les Japonais au terme d'un match riche en rebondissements. Cette défaite n'est pas passée inaperçue notamment pour Eden Hazard qui s'est moqué de la formation d'Hansi Flick. « Oui, les Allemands ont fait ce geste, ils auraient mieux fait de ne pas le faire et de gagner. On est là pour jouer au football, je ne suis pas ici pour faire passer un message politique, des gens sont mieux placés pour ça. On veut être concentrés sur le football » a expliqué le joueur de 31 ans qui a joué 60 minutes contre le Canada avant de laisser sa place. Les deux formations pourraient se rencontrer en huitièmes de finale si la Belgique termine à la première place de son groupe et l'Allemagne deuxième.