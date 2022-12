CdM : Drake mise 1 million d'euros, la France a gagné

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Le rappeur canadien Drake a décidé de jouer de l'argent sur la finale de la coupe du monde 2022, France-Argentine. Il a misé 1 million de dollars sur un succès de l'Albiceleste, un bon signe pour les Bleus.

Les supporters les plus superstitieux guettent le moindre signe, chiffre et autre fait pour l'interpréter positivement ou négativement. Certains amoureux de l'Equipe de France doivent être dans ce cas-là avant la finale contre l'Argentine. Ils seront peut-être plus confiant avec un signe venu d'Outre-Atlantique. Là-bas, les pronostics sportifs du rappeur canadien Drake sont souvent attendus avec impatience. Le chanteur a le don pour toujours réussir...à se tromper sur le vainqueur d'une rencontre. L'exemple le plus célèbre concerne la finale NBA 2016 où il avait misé sur les Golden State Warriors de Stephen Curry, lesquels avaient finalement chuté face à Cleveland après avoir mené 3-1 dans les séries de la finale.

Le maudit Drake joue l'Argentine pour la finale

La répétition de ses mauvais pronostics lui fait perdre de l'argent et en fait un sujet de moquerie. On parle même de « malédiction de Drake » pour désigner le phénomène qui veut qu'à chaque fois que le rappeur mise de l'argent sur une équipe, celle-ci perd. La finale de la coupe du monde 2022, Argentine-France, l'a d'ailleurs inspiré. Il en a fait part à ses abonnés sur Instagram, révélant son pronostic et sa mise à quelques heures du coup d'envoi.

Les Bleus peuvent souffler puisque le chanteur voit l'Argentine l'emporter sur la pelouse de Lusail. Il a ainsi placé 1 million de dollars sur les coéquipiers de Lionel Messi, cotés à 2,75 chez l'opérateur consulté par Drake. En d'autres termes, les Français devraient gagner dimanche si la prophétie se confirme. Dans le cas contraire, Drake empocherait un beau pactole de 2,75 millions de dollars et aurait de quoi apprécier le succès de Lionel Messi bien comme il faut.