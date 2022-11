CdM 2022 : Le Sénégal dit la vérité pour Mané et ne pleurniche pas

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Touché au péroné avec le Bayern Munich le 8 novembre dernier, Sadio Mané a quand même été intégré à la liste du Sénégal pour la coupe du monde 2022. Toutefois, il ne devrait pas participer aux premiers matchs comme l'a révélé le vice-président de sa fédération.

Sadio Mané est la star du Sénégal pour la coupe du monde 2022 mais son état physique inquiète. Il s'est blessé au péroné droit le 8 novembre dernier avec le Bayern contre le Werder Brême. Depuis, on a craint son forfait avant que le sélectionneur Aliou Cissé ne rassure un peu les supporters sénégalais en le mettant dans sa liste de 26 joueurs. Son cas restait toutefois mystérieux. Le vice-président de la fédération sénégalaise Abdoulaye Sow a donné quelques éclaircissements ce mardi. L'équipe sénégalaise devra faire sans Mané pour le premier tour. « Il faut essayer de surmonter tout cela et rien que la force et la présence de Sadio devraient pouvoir renforcer la dynamique de groupe. Mais, pour le reste, il faut dire aux Sénégalais ce qui s'est réellement passé : Sadio est blessé, il faut faire avec et ne pas trop pleurnicher. [...] Nous devrons compter sur les premiers matchs sans Sadio et gagner sans Sadio », a t-il lâché devant la presse. C'est ce que l'on appelle une clim pour les supporters sénégalais.