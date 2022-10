Boycott anti-Qatar, des élus français hurlent avec 12 ans de retard

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Plusieurs grandes villes françaises ne diffuseront pas les matchs du Mondial 2022 sur des écrans géants. Même si le climat de novembre facilite ce choix, l'hypocrisie est de sortie, quatre ans après la victoire des Bleus au pays de Vladimir Poutine.

Le 2 décembre 2010, la FIFA attribuait l’organisation du Mondial 2018 à la Russie, et celui de 2022 au Qatar. A l’époque, personne n’a rien dit, certains élus se réjouissant même que pour la première fois ce soit un pays du Moyen-Orient qui ait l’occasion de recevoir l’un des événements sportifs les plus suivis de l’histoire. Mais à moins de deux mois du coup d’envoi de l’épreuve, c’est cette fois le déchaînement contre cette Coupe du monde organisée à Doha, alors que globalement rien n’a changé ces derniers jours, à savoir que oui il y a eu des morts sur les chantiers, mais hélas depuis bien longtemps, que oui il faut aller en avion au Qatar (mais cela sera pareil dans quatre ans puisque le prochain Mondial sera partagé entre le Canada, les Etats-Unis et le Mexique), oui il fera chaud, mais pas plus qu’en Europe cet été, et oui le Qatar est un pays où les droits de l’homme ne sont pas une préoccupation majeure, loin de là même. Mais ce n’était pas plus le cas en 2010. Pourtant, d’un seul coup, les maires de grandes villes françaises sortent du bois et s’offusquent.

A l'unanimité, le Conseil Municipal de #Lille a voté ce soir une déclaration désapprouvant la tenue de la Coupe du Monde de football au Qatar, qui est un non-sens au regard des droits humains, de l'environnement et du sport. Nous ne diffuserons aucun match sur écran géant. — Martine Aubry (@MartineAubry) September 30, 2022

Le Qatar organise le Mondial, les écrans s'éteignent en France

C’est Lille qui a dégainé en premier, Martine Aubry, maire de la ville nordiste, annonçant que sa ville n’allait rien faire durant cette Coupe du Monde. « A l'unanimité, le Conseil Municipal de Lille a voté ce soir une déclaration désapprouvant la tenue de la Coupe du Monde de football au Qatar, qui est un non-sens au regard des droits humains, de l'environnement et du sport. Nous ne diffuserons aucun match sur écran géant », a indiqué l’élue. Et dans la foulée, d’autres grandes villes, dont Strasbourg, Bordeaux, Marseille, Paris et Montpellier pourraient également prendre des mesures similaires à en croire BFM. Si les élus ont des soutiens, sur les réseaux sociaux, certains estiment qu’il s’agit là de se donner bonne conscience à pas cher. « Et les JO de Pékin ?? Les JO en Russie ?? On ne vous a pas entendu désapprouver ?? Taper sur le Football c’est tellement plus racoleur…. », « A noter que la ville de Lille n'avait pas mis en place d'écran géant pour la finale de la cdm 2018... une ville qui a choisi de nommer son stade au nom d'un politique qui méprisait le football », « En même temps des écrans géants en hiver les gens seront chez eux! Mais blague mis à part cette résolution électoraliste et démago aurait été bien venue il y a 12 ANS! Et on ne vous a pas entendu sur la coupe du monde en Russie en 2018 Russie qui avait déjà annexé Ukraine ». Visiblement, le message de Martine Aubry n’est pas perçu de la même manière par tout le monde, Thibaud Leplat résumant les choses dans un tweet : « Où l’on apprend donc, tranquillement, que de regarder le mondial en extérieur serait une “complicité” avec cet événement. C’est ce fond totalitaire du boycott qui le rend profondément inefficace. Il met en accusation des gens qui n’y sont absolument pour rien. N’importe quoi. »