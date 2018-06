Un incroyable scénario et la VAR change tout entre l'Espagne et le Portugal !

Dans : Mondial 2018, Equipe de France.

Les ultimes minutes de Maroc-Espagne et de Portugal-Iran ont été incroyables, puisque l'assistance vidéo aux arbitres a totalement inversé la donne et a bien failli provoquer une énorme surprise.

Il n'y aura finalement pas eu besoin de tirer à pile ou face pour connaître le vainqueur d'une poule B très relevée. Mais le suspense aura été monstrueux jusqu'à la dernier seconde. En effet, grâce à une énorme but de Quaresma juste avant la pause, le champion d'Europe pensait pouvoir finir premier de sa poule, même si Cristiano Ronaldo ratait un penalty avant d'être à deux doigts de se faire expulser en toute fin de match. Car sur un autre penalty accordé à l'Iran sur une main dans la surface, après que l'arbitre ait fait appel à la vidéo, l'Iran égalisait (1-1,90e+3) et était à deux doigts de s'imposer et d'éliminer le Portugal sur une frappe qui frôlait le but de Rui Patricio (90e+6).

Et l'autre match n'a pas été en reste niveau suspense. En effet, l'Espagne, qui était en pole avant de défier une équipe du Maroc déjà éliminée, a eu toutes les peines du monde à réussir un nul (2-2). Boutaib avait rapidement ouvert le score (1-0, 14e) pour la formation de Renard, mais Isco avait tout aussi remis l'Espagne en course (1-1, 19e). En seconde période, En Nesyri redonnait l'avantage au Maroc, et on semblait devoir filer vers ce succès de prestige, qui plaçant la Roja à la seconde place de sa poule. Mais là aussi dans les ultimes secondes, sur un centre de Carjaval, Aspas égalisait, un but que l'arbitre validait après avoir consulté son assistance vidéo (2-2, 90e+2).

Au final, l'Espagne défiera la Russie le 1er juillet, tandis que le Portugal affrontera l'Uruguay le 30 juin prochain. Et si la France termine première de son groupe, on pourrait bien assister à un remake de la finale de l'Euro 2016.