TV : Sur quelles chaînes suivre France-Argentine ?

Pour les amateurs de football, il est clairement impossible d'envisager de rater le huitième de finale de Coupe du Monde entre la France et l'Argentine ce samedi 30 juin à partir de 16 heures. Les Bleus étant concernés, TF1 diffusera donc en direct et en clair la rencontre disputée par l'équipe de Didier Deschamps avec aux commentaires le duo composé de Grégoire Margotton et Bixente Lizararu. Les abonnés de BeInSports ont, eux, la possibilité de suivre ce France-Argentine sur BeInSports 1 pour la version classique commentée par Christophe Josse, Daniel Bravo et Omar Da Fonseca, et sur BeInSports 2 pour une version bonifiée avec des statistiques en temps réel.