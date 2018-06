Ses coéquipiers l’affirment, Cristiano Ronaldo a oublié le Real

Dans : Mondial 2018, Liga.

Dès son entrée en lice dans cette Coupe du Monde, le Portugal sera déjà opposé à l’Espagne vendredi (20h).

Autant dire que le champion d’Europe devra répondre présent immédiatement. En comptant notamment sur sa star Cristiano Ronaldo. Mais dans quel état d’esprit arrive le capitaine portugais ? Rappelons que l’attaquant est annoncé sur le départ du Real Madrid en raison d’un désaccord avec son président Florentino Pérez. De quoi se demander si le Merengue n’a pas la tête ailleurs en ce début de compétition.

En tout cas, ses coéquipiers ont été rassurés ces derniers jours. « Je n’ai rien de négatif à dire sur Cristiano, il a l’air concentré, il n’a pas l’air inquiet concernant son futur », a témoigné le milieu portugais Manuel Fernandes en début de semaine. Pas de souci non plus selon Bernardo Silva, persuadé que CR7 peut mener sa sélection vers un nouvel exploit.

Bernardo Silva n’a aucun doute

« Cristiano est désormais uniquement concentré sur l’équipe nationale et le fait qu’il soit dans l’équipe du Portugal signifie qu’il se donnera à 100% pour la cause, a certifié le Mancunien. C’est notre capitaine, il nous donne l’exemple et conseille les jeunes joueurs en partageant son expérience. » Cristiano Ronaldo peut aussi profiter de ce Mondial pour prouver au Real qu’il mérite la revalorisation demandée.