Officiel : La FIFA dévoile le onze-type du Mondial 2018

Ce mardi, la FIFA a dévoilé le onze-type « officiel » de la Coupe du monde 2018. Une équipe assez surprenante, dans laquelle on retrouve notamment Paulinho et Neymar, qui n’ont pourtant pas crevé l’écran en Russie. Champions du monde avec l’Equipe de France, Hugo Lloris, Raphaël Varane, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann figurent également dans ce onze qui va sans doute faire beaucoup réagir.

Le onze de la CDM 2018 selon la FIFA :

Gardien : Lloris (France)

Défenseurs : Trippier (Angleterre), Varane (France), Lovren (Croatie), Young (Angleterre)

Milieux : Paulinho (Brésil), Modric (Croatie), Hazard (Belgique)

Attaquants : Griezmann (France), Neymar (Brésil) et Mbappé (France)