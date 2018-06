La France jouera contre une Argentine miraculée !

Dans : Mondial 2018.

Final à couper le souffle dans ce groupe D, avec au final la première place logique de la Croatie, et la qualification à l’arrachée de l’Argentine.

La formation de Lionel Messi, auteur de l’ouverture du score sur une merveille de but, s’est finalement imposée 2-1 face au Nigéria grâce à un but de Rojo à cinq minutes de la fin. Les Super Eagles rentrent ainsi cruellement à la maison, tandis que l’Islande a subi la loi d’une Croatie remaniée (2-1). En huitième de finale, les Croates affronteront les Danois, tandis que l’Argentine requinquée et poussée par un public déchainée jouera contre les Bleus de Didier Deschamps.