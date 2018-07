L'Angleterre qui passe aux tirs au but, c'est fort de café !

Dans : Mondial 2018.

A Moscou, l’Angleterre bat la Colombie 1-1 (4-3 tab)

But pour l’Angleterre : Kane (57e sp)

But pour la Colombie : Mina (92e)

Tension maximale à Moscou pour le dernier huitième de finale de cette Coupe du monde. Dans une rencontre très musclée, l’Angleterre pensait avoir fait le plus difficile en ouvrant la marque par Kane, qui se faisait justice sur pénalty après un plaquage de Sanchez dans la surface (1-0, 57e). A bout de souffle, la Colombie se réveillait dans les arrêts de jeu, et Mina égalisait d’une tête sur corner (1-1, 92e). Dans la prolongation, malgré la fatigue, aucun but n’était marqué. Et dans la série fatidique, celle qui ne réussit quasiment jamais à l’Angleterre dans les grandes compétitions, un arrêt décisif de Pickford et une dernière tentative transformée par Dier permettaient finalement aux Anglais de passer en quart de finale. Ils y joueront la Suède, pour une place en demi-finale.