France-Croatie, une finale qui sent bon bon 98 !

Dans : Mondial 2018, Equipe de France.

Dimanche, la France affrontera la Croatie en finale de la Coupe du Monde, puisque ce mercredi soir, la formation croate est venue à bout de l'Angleterre après une nouvelle prolongation (2-1).

Cette demi-finale entre la Croatie et l'Angleterre débutait à 100 à l'heure, puisque sur un superbe coup-franc, Trippier trompait Subasic et ouvrait le score après seulement 5 minutes de jeu (0-1). Les Anglais étaient clairement en position de force et dominaient une formation croate qui semblait rapidement dans le dur physiquement. Mais comme lors des matches précédents, Modric et ses coéquipiers ne lâchaient rien et n'encaissaient pas ce second but qui aurait probablement tué leurs espoirs.

Après la pause, le match changeait clairement d'âme, l'Angleterre se mettant à bafouiller son football, ce qui se concrétisait rapidement par une égalisation signée Perisic (1-1, 68e). La Croatie était même tout proche de passer devant au score, Perisic encore lui, voyant sa frappe être repoussée par le poteau de Pickford (72e). L'issue de cette rencontre était impossible à deviner, et encore une fois les Croates devaient encore passer par la prolongation, la troisième consécutive (Danemark en 8e, Russie en 1/4). L'Angleterre paraissait avoir les atouts physiques pour faire la différence, mais contre toute attente, c'est la Croatie qui trouvait la solution grâce à Mandzukic, oublié par la défense anglaise, et qui trompait Pickford (2-1, 109e). Cette fois, c'en était terminé du suspense, les Anglais n'ayant ni la force ni le football pour revenir au score, laissant filer un ticket pour la finale pourtant attendue par tout un peuple. Pour succéder aux Bleus de 98, l'équipe de France devra donc dominer la Croatie, ça ne vous rappelle rien ?