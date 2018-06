Cristiano Ronaldo ridiculise l'image de Neymar et Messi

Dans : Mondial 2018, PSG.

Les larmes de Neymar vendredi après la difficile victoire du Brésil face au Costa Rica ont fait causer, tout comme l'apathie de Lionel Messi depuis le début du Mondial. Pour Christophe Dugarry, tout cela tranche par rapport à la rage qui semble habiter Cristiano Ronaldo avec le Portugal. Et le champion du monde 1998 estime qu'à un moment ou à un autre Neymar et Messi vont devoir se montrer au niveau de CR7 sous peine de voir leur image être ternie durablement par cette Coupe du monde en Russie.

« On peut essayer de comparer Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar. Tu vois la différence des trois. Il y en a un qui a une attitude, c’est Cristiano Ronaldo. Aujourd’hui, tu comprends pourquoi il en est là. Et tu vois, les deux autres, l’attitude qu’ils ont. Ils sont des leaders de leur équipe par nature mais qui montrent des carences dans la gestuelle, dans le leadership. Ronaldo, il est peut-être moins talentueux mais tu vois ce que c’est un leader qui amène son équipe. Avec des défauts, on a tous des défauts, mais à un moment ou un autre, il faut que Neymar et Messi soient capables de se regarder dans une glace aussi fort soient-ils. Mais bon... l’image qu’ils montrent.... », a confié, sur RMC, un Christophe Dugarry emballé par Cristiano Ronaldo mais nettement moins par la star du PSG et celle du Barça.