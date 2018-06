CdM : Cet Argentin du PSG ne fera aucun mal à la France

Dans : Mondial 2018, Equipe de France, PSG.

Pour son huitième de finale, la France s’offre un adversaire de prestige avec l’Argentine. Si la bande à Messi a eu très chaud lors du premier tour, elle est au rendez-vous, et possède, à l’image des Bleus, de nombreux joueurs dans les meilleurs clubs européens. Mais contrairement à il y a quatre ans, où les Argentins étaient passés tout proche du sacre mondial, ses stars ne semblent plus au meilleur de leur forme. C’est notamment le cas d’un Angel Di Maria bien loin du niveau requis selon Omar Da Fonseca, qui suit toujours passion sa sélection de cœur pour bein Sports.

« Il n’arrive plus à accélérer, à éliminer ou à casser les lignes. Il cherche juste à ne pas perdre la balle. Pour moi, il faut l’enlever du onze de départ. Il a un certain âge et ses performances sont déjà depuis un moment plus précaires. On est très loin du Di Maria du Real Madrid. Il ne se donne même plus la peine de tenter des choses », a pesté l’ancien joueur du PSG, pour qui Di Maria ne pourra pas peser sur cette rencontre. Intéressant cette saison en joker offensif avec Paris, l’ancien du Real Madrid pourrait donc connaître le même sort avec l’Argentine. Bonne nouvelle ou pas ?