CdM : Cavani révèle sa blessure après Uruguay-Portugal

Dans : Mondial 2018, Equipe de France.

Sorti sur blessure, avec l'aide de Cristiano Ronaldo, à la 74e minute du huitième de finale entre l'Uruguay et le Portugal, Edinson Cavani a tout de même fêté la qualification de son équipe, lui qui a marqué les deux superbes buts synonymes de qualification. Mais désormais tout le monde s'inquiète, sauf les supporters tricolores, pour l'attaquant de la Céleste et du PSG dans la perspective du quart de finale contre la France, vendredi prochain.

Interrogé par la télévision de son pays, Edinson Cavani en a dit un peu plus sur ce problème qui l'a contraint à quitter ses coéquipiers en cours de match. « Dieu me garde, j’espère que ce n'est rien. J'ai ressenti une petite douleur aux ischio-jambiers, on va étudier la situation et on avisera (...) Mais je suis heureux. C'est vraiment excitant et émouvant, je n'ai pas de mots pour décrire ce sentiment », a confié El Matador, qui va tout de même devoir attendre dimanche pour en savoir plus sur la gravité de cette douleur ressentie à la cuisse. Du côté de l'Uruguay, on doit clairement croiser les doigts.