CdM 2018 : « Neymar est de retour », Pierre Ménès encense le Brésil

Dans : Mondial 2018, Foot Mondial.

Auteur d'un but et d'une passe décisive pour Firmino lors du huitième de finale du Brésil contre le Mexique ce lundi (2-0), Neymar continue de porter sa Seleção à la Coupe du Monde 2018. Si la formation de Tite vient de réaliser l'exploit de se qualifier pour les quarts d'un Mondial pour la septième fois de suite, c'est donc en grande partie grâce à sa star. Critiqué par certains pour ses simulations, l'attaquant du Paris Saint-Germain prouve en tout cas qu'il est bel et bien revenu au top de sa forme après sa grave blessure au pied.

Une thèse confirmée par Pierre Ménès. « Ok il en fait trop. Mais on ne peut nier que Neymar est de retour. Comme prévu après un premier tour de remise en forme. Et le Bresil est le grand favori de ce Mondial. Comme prévu aussi », a lancé, sur Twitter, le journaliste, qui estime donc que le Brésil a toutes les qualités requises pour aller au bout en Russie surtout avec ce grand Neymar. Dommage pour la France...