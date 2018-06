CdM 2018 : L'exploit contre l'Allemagne ? Un bon vieux plan du Mexique

Dans : Mondial 2018, Foot Mondial, Bundesliga.

Juan Carlos Osorio, sélectionneur du Mexique, après la victoire surprise contre l'Allemagne (1-0) : « Nous avions un plan. Cela fait six mois qu'on y travaille. À cause des blessures il nous a fallu changer quelques joueurs, mais nous nous sommes tenus à ce plan. En première période nous avons été bien en place derrière et nous avons contre-attaqué très rapidement. Avec tous le respect que je dois à la grande équipe d'Allemagne, en première période nous étions supérieurs. Ils ont eu aussi des atouts offensifs, mais nous avions travaillé, avec nos milieux et nos défenseurs. Nous étions très bien en place sur le terrain. Les joueurs qui avaient une expérience internationale ont poussé les jeunes, nous avons joué par amour du jeu et non avec la peur de perdre. Nous allons maintenant fêter cette victoire et continuer. Toute l'équipe a bien fonctionné, y compris en défense, compliment à tous mes joueurs. Si nous devenons favoris du Mondial? Haha, nous avons fait un grand match, c'était le premier match. La Suède sera aussi un adversaire très difficile pour nous ».