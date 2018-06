CdM 2018 : L'Allemagne est kaput, Dugarry a vu l'avenir

Dans : Mondial 2018, Bundesliga, Equipe de France.

Suite à la défaite surprise de l'Allemagne contre le Mexique dimanche (0-1), Christophe Dugarry n'a pas hésité à détruire les joueurs de la Mannschaft.

Malgré une préparation difficile, l'Allemagne se présentait au Mondial russe avec le statut de favori. Championne du Monde en titre, l'équipe de Joachim Löw est pourtant tombée de très haut lors de son match d'ouverture. Face à une belle formation du Mexique, évoluant en contre éclair, la Nationalmannschaft a été punie sur un but de Lozano en fin de première période. Une défaite d'entrée qui fait tâche et qui la place dos au mur dans son groupe F. Mais ce départ catastrophique n'étonne pas tellement Christophe Dugarry.

« Les Allemands étaient nuls. Ils ne courent pas. Ils n'ont plus faim. Ça me rappelle nous en 2002. L'Allemagne va se faire éliminer au premier tour de ce Mondial. Khedira ? Catastrophique, Ozil ? Il marche. Muller, j'en parle même pas. Les deux défenseurs centraux ont une caravane... Les Mexicains étaient plein d'enthousiasme, ils avaient la gnaque en étant généreux et courageux. S'ils continuent comme ça, les Allemands ne battront personne. Ils sont capables de se reprendre, ce sont des compétiteurs, mais ce match-là est juste incroyable. Car s'il y a 2-0 ou 3-0, il n'y a rien à dire... C'était catastrophique. Je me suis ennuyé », a lancé, sur RMC, le Champion du Monde 98, qui promet donc l'enfer aux joueurs allemands. Si l'équipe titrée en 2014 est encore en lice pour conserver sa couronne, la Mannschaft part en tout cas comme les Bleus de 2002, défaits 0-1 contre le Sénégal lors du premier match avant de terminer derniers de leur groupe. À l'Allemagne de faire mentir Duga...