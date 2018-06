La Belgique royale, la Tunisie sauve l’honneur

Dans : Mondial 2018.

Dernière journée du dernier groupe ce jeudi soir, et peu de suspense au rendez-vous. Déjà qualifiés, la Belgique et l’Angleterre se disputaient la première place avec beaucoup de turn-over. Résultat, les Diables Rouges se sont imposés 1-0 grâce à un but de Januzaj, s’offrant le droit de jouer le Japon. Ce sera a priori un peu plus délicat pour l’Angleterre face au Mexique, en 1/8e de finale. Dans le match des derniers, la Tunisie a su inverser la tendance pour s’imposer 2-1 face au Panama.