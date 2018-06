CdM 2018 : Gravement touché au nez, Rudy a été opéré

L’image du nez fracturée de Sebastian Rudy, le milieu de terrain de l’Allemagne, face à la Suède samedi soir faisait peur. Il faut dire que le Toulousain Ola Toivonen a involontairement percuté de manière très violente le nez du milieu de terrain bavarois. Ce dimanche, la sélection allemande a apporté des nouvelles rassurantes de son joueur puisque ce dernier a été opéré avec succès cette nuit. Il pourra disputer le prochain match de son équipe contre la Corée du sud avec un masque de protection.

Get well soon, @BastiRudy! The midfielder suffered a broken nose against Sweden yesterday and underwent an operation today. #ZSMMN #DieMannschaft pic.twitter.com/6GPSpFfkwC