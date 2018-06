CdM 2018 : Christophe Dugarry se paye les équipes africaines

Dans : Mondial 2018, Foot Mondial.

Pour l’instant, on ne peut pas vraiment dire que ce Mondial 2018 est celui des équipes africaines. Effectivement, le Nigéria, le Maroc, l’Egypte et la Tunisie ont perdu leur premier match. En attendant la rencontre entre le Sénégal et la Pologne, Christophe Dugarry a allumé les équipes africaines. Sur RMC, le consultant a regretté la « timidité » et la « fébrilité » des équipes précédemment citées.

« Il y a un constat à faire, c'est que les équipes africaines sont en total échec depuis le début de cette Coupe du monde. Il y a des choses que je ne comprends pas. Ils savent très bien qu'ils ne gagneront pas le Mondial, alors pourquoi est-ce qu'ils sont si timides sur le terrain ? Ça fait quatre ans que tu attends, la qualification est difficile à obtenir, alors qu'ils jouent ! Moi, je les trouve fébriles ! » a expliqué l’ancien attaquant des Bleus. Difficile de lui donner tort après les prestations assez insipides auxquels nous avons eu le droit, notamment de la part du Nigéria et de l’Egypte…