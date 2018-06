CdM 2018 : Charles Biétry craque contre l'assistance vidéo aux arbitres !

Dans : Mondial 2018.

Ce lundi soir, la fameuse VAR a eu la vedette, puisque l'arbitre de Maroc-Espagne et celui de Portugal-Iran ont fait appel à cette aide à plusieurs reprises, et notamment dans les ultimes secondes pour des décisions qui ont fait basculer les deux rencontres. Homme de télévision, et plutôt du genre pondéré, Charles Biétry a confié sa désolation devant cette assistance technique qui dénature, selon lui, le scénario final.

« Maintenant c’est clair: l’arbitre n’est plus l’arbitre, il est un auxiliaire d'un groupe de techniciens cachés a 500 km du match et qui décideront comme ils veulent, ou comme on leur aura demandé, du sort d’un match. Et pourtant le football reste beau... », a fait remarquer, via Twitter, l'ancien patron des sports de Canal+ et de BeInSports. Difficile de ne pas être d'accord avec Charles Biétry, l'utilisation de la VAR sur la totalité de ces deux rencontres ayant été pour le moins contestable, et pas seulement sur la fin de la rencontre. On pense notamment au rouge évité par Cristiano Ronaldo, et à l'impunité de Gerard Piqué sur un tacle plus que limite sur Khalid Boutaib.