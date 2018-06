Brésil : Trop bavard, Neymar se fait remonter les bretelles

Dans : Mondial 2018.

Auteur d’un but dans cette Coupe du monde 2018, Neymar n’a pas réalisé une excellente phase de groupe.

L’attaquant du Brésil, sûrement en manque de rythme après sa blessure au pied, va tenter de monter en puissance au fil du tournoi. Et de changer de comportement pendant les matchs. Car le Parisien agace beaucoup de monde en Russie. Son petit clash avec Thiago Silva est oublié, mais certains observateurs comme l’Allemand Lothar Matthäus ne supportent plus sa tendance à provoquer et à contester les décisions arbitrales.

« Nous ne voulons pas voir de telles actions lors d’une Coupe du monde, s’est plaint l’ancien joueur du Bayern Munich dans Sport Bild. Malheureusement, la superstar du Paris Saint-Germain se démarque principalement à cause de cela. Neymar discute trop avec les arbitres, ses collègues ou ses adversaires, mais il doit plus se concentrer sur sa performance sportive. » Plus discipliné face à la Serbie (2-0) mercredi, le Brésilien saura-t-il se maîtriser lorsque les choses se compliqueront pour la Seleçao ?