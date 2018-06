Brésil : Neymar, il simule et il pleure, un ancien du PSG pète un plomb

Dans : Mondial 2018, PSG.

Le comportement de Neymar avec le Brésil met beaucoup de monde sur les nerfs. Entre ses provocations, ses insultes et son rendement pour le moment mitigé, la superstar du PSG énerve et ne suscite pas vraiment la compassion, même lorsqu’il pleure après la victoire des siens face au Costa Rica. Que l’ancien barcelonais n’aille pas chercher du réconfort chez une personnalité importante du football brésilien : Diego Lugano. Celui qui restera comme la recrue la plus décevante de l’ère Leonardo au PSG, est en revanche adulé à Sao Paulo, où il est devenu l’un des dirigeants à la fin de sa carrière. Malgré cette position, l’Uruguayen s’est lâché comme rarement à Moscou, lors d’une réunion entre officiels de la fédération sud-américaine de football.

« Neymar ? Il fait des simulations en permanence, ce n’est pas bien de faire ça dans une Coupe du Monde. Dans tous les matches où Neymar est victime d’au moins trois fautes, le Brésil dit qu’il est « chassé ». Qu’ils arrêtent de nous casser les couil… avec leur « il est chassé » parce c’est exactement ce qui est fait dans tous les pays sud-américains et même européens », a expliqué l’ancien rugueux défenseur, qui ferait clairement partie des « chasseurs » de Neymar s’il était encore sur le terrain.