CdM 2018 : Bein SPORTS désamorce d’urgence le « Bananiagate »

Pour avoir demandé à un joueur nigérian de « prendre du Banania » après une rentrée en touche un peu fébrile, ce vendredi lors du match face à l’Islande, Grégory Paisley a vu une déferlante s’abattre sur lui, notamment sur les réseaux sociaux. Le consultant de bein SPORTS a été accusé de tenir des propos racistes avec cette référence à ce produit à connotation colonialiste, et son correctif apporté à la mi-temps du match n’a pas vraiment calmé les choses.

« J’ai dit Banania comme j'aurais pu dire Poulain, Benco ou Nesquik. Moi, j'estime que quand on manque de force, c'est ce que l'on prend le matin, donc voilà pourquoi j'ai dit Banania. Je précise qu'un de mes meilleurs amis, Habib Beye, est Sénégalais et donc qu'à aucun moment, je ne pourrais dire quoi que ce soit de mal sur les Africains », a souligné l’ancien joueur du PSG, qui a tout de même provoqué un communiqué de la part de la chaine qatarie après ce qui est, au moins, une grosse maladresse.

beIN SPORTS regrette que certains propos qui ont été tenus sur son antenne lors du match Nigéria-Islande aient pu être jugés offensants par certains d’entre vous. La chaîne présente ses excuses à toutes les personnes qui se sont senties blessées et offusquées.

beIN SPORTS rappelle que la chaîne prône les valeurs du sport et les valeurs humaines que sont notamment le respect et l’unité.

Toutes ses équipes sont mobilisées pour offrir la plus belle couverture à l’ensemble des nations qui font vivre cet événement sur nos antennes.