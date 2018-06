All : Leno à la trappe, Trapp va au Mondial en Russie !

Dans : Mondial 2018, PSG.

Joachim Low a officialisé ce lundi la liste des 23 joueurs qui iront au Mondial en Russie afin de défendre le titre de champion du monde détenu depuis quatre ans par l'Allemagne. Et c'est surtout chez les gardiens de but qu'il y avait du suspense, Manuel Neuer étant de retour dans le groupe allemand depuis sa participation au match amical perdu en fin de semaine contre l'Autriche, le sélectionneur devait choisir entre Kevin Trapp (PSG) et Bernd Leno, le portier de Leverkusen.

Et c'est finalement ce dernier qui a été retiré de la fameuse liste, ce qui va évidemment faire le bonheur du gardien de but du Paris Saint-Germain, lequel sort d'une saison problématique avec le club de la capitale où il n'était que remplaçant. Le trio des portiers allemands sera donc composé de Manuel Neuer, indiscutable numéro 1, de Marc-André Ter Stegen et de Kevin Trapp.