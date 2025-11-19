ICONSPORT_274737_0013

Paul Pogba, il n'y aura pas de miracle à Monaco

Monaco19 nov. , 14:40
parNathan Hanini
0
Pressenti pour faire son grand retour sur les terrains ce week-end, Paul Pogba est attendu. Le champion du monde 2018 a des chances de refouler les pelouses après plus de 26 mois d’absence.
Ce samedi 22 novembre sera à marquer d’une pierre blanche. Sur la pelouse du Roazhon Park, Paul Pogba pourrait effectuer son retour. Plus de deux ans après son dernier match, l’international français est prêt. Rien n’est moins sûr, mais cette fin d’année 2025 représente le renouveau de la Pioche au milieu du rectangle vert. Vendredi dernier, le joueur a repris l'entraînement collectif. Son entraîneur ne veut pas prendre de risques et certains observateurs vont scruter des choses très précises concernant l’ancien de la Juventus.
Donc j'essaie de ne plus trop m'avancer. Cela arrivera au moment où ça doit arriver. Tout ce que je peux dire, c'est que, quand il est sur le terrain, je vois quelqu'un d'heureux et focalisé sur le fait revenir au plus haut niveau.
- Sébastien Pocognoli à l'AFP

Pogba devra enchaîner les courses

Ce mercredi, le journal l’Equipe s’est interrogé sur les axes de travail de Paul Pogba pour son retour deux ans après. Le quotidien français a donc interrogé Alexandre Dellal, ancien préparateur physique de l’OL désormais à Haïti et qualifié pour la Coupe du monde. Selon lui, Paul Pogba aura un gros défi lors de son retour. « L'endurance ne devrait pas être un souci pour lui, le quantitatif ne l'est jamais et je n'ai aucune inquiétude pour sa VMA. La difficulté sera plus dans le qualitatif : il va lui falloir enchaîner ses actions explosives sans que sa lucidité technique soit impactée, tout en maîtrisant son placement, ses percussions et le tempo du match, » explique-t-il. Ce qui est certain, c'est que Paul Pogba sera l’une des attractions de la deuxième partie de saison. Retour dès ce week-end à Rennes ou la semaine prochaine face au PSG, réponse dans les prochains jours. 

Lire aussi

FCN : Aucun risque pris, Nantes-Haïfa sera à huis closFCN : Aucun risque pris, Nantes-Haïfa sera à huis clos
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_256203_0202 (1)
PSG

Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real

ICONSPORT_268462_0076
ASSE

ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras

ICONSPORT_247782_0182 (1)
Bordeaux

Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan

om hojbjerg a un pas de partir la rumeur choc iconsport 265287 0107 396746
OM

Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME

Fil Info

15:00
Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real
14:30
ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras
14:00
Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan
13:40
Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME
13:20
TV : 450 millions d'euros, Canal+ dit non
13:00
Le PSG et l’OM s’affrontent pour un Bleu inaccessible
12:40
L’OL prévient, tout peut s’écrouler
12:20
Sacha Boey offert à l’OM !
12:00
PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid, son agent met le feu

Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Prendre un joueur remplaçant en ldc dans un des plus grands clubs d'Europe, qui vous a mis une fessée lors du dernier match de ldc, c'est faire les poubelles? Toujours aussi expert dans tes jugements 🤡 Du même niveau que tes "analyses" des décisions arbitrales.😂

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading