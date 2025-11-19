Paul Pogba, il n'y aura pas de miracle à Monaco

Pressenti pour faire son grand retour sur les terrains ce week-end, Paul Pogba est attendu. Le champion du monde 2018 a des chances de refouler les pelouses après plus de 26 mois d’absence.

Ce samedi 22 novembre sera à marquer d’une pierre blanche. Sur la pelouse du Roazhon Park, Paul Pogba pourrait effectuer son retour. Plus de deux ans après son dernier match, l’international français est prêt. Rien n’est moins sûr, mais cette fin d’année 2025 représente le renouveau de la Pioche au milieu du rectangle vert. Vendredi dernier, le joueur a repris l'entraînement collectif. Son entraîneur ne veut pas prendre de risques et certains observateurs vont scruter des choses très précises concernant l’ancien de la Juventus.

Donc j'essaie de ne plus trop m'avancer. Cela arrivera au moment où ça doit arriver. Tout ce que je peux dire, c'est que, quand il est sur le terrain, je vois quelqu'un d'heureux et focalisé sur le fait revenir au plus haut niveau. - Sébastien Pocognoli à l'AFP

Pogba devra enchaîner les courses

Ce mercredi, le journal l’Equipe s’est interrogé sur les axes de travail de Paul Pogba pour son retour deux ans après. Le quotidien français a donc interrogé Alexandre Dellal, ancien préparateur physique de l’OL désormais à Haïti et qualifié pour la Coupe du monde. Selon lui, Paul Pogba aura un gros défi lors de son retour. « L'endurance ne devrait pas être un souci pour lui, le quantitatif ne l'est jamais et je n'ai aucune inquiétude pour sa VMA. La difficulté sera plus dans le qualitatif : il va lui falloir enchaîner ses actions explosives sans que sa lucidité technique soit impactée, tout en maîtrisant son placement, ses percussions et le tempo du match, » explique-t-il. Ce qui est certain, c'est que Paul Pogba sera l’une des attractions de la deuxième partie de saison. Retour dès ce week-end à Rennes ou la semaine prochaine face au PSG, réponse dans les prochains jours.