ICONSPORT_365516_0166 Caio Henrique

Monaco vend Caio Henrique à l'Ajax (officiel)

Monaco30 juin , 11:02
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Latéral gauche de l’AS Monaco depuis 2020, Caio Henrique quitte la Principauté. Le défenseur brésilien de 28 ans s’est officiellement engagé en faveur de l’Ajax Amsterdam ce mardi. Le club néerlandais a payé 10 millions d’euros pour s’offrir les services de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid.
Articles Recommandés
ICONSPORT_362626_0197
OM

L'OM en rêvait, cette star algérienne trouve mieux

ICONSPORT_368887_0034 Caleta-Car
OL

Deux prêts et une résiliation de contrat, l'OL s'active

ICONSPORT_369363_0002
PSG

Yan Diomandé ne signera pas au PSG

ICONSPORT_369378_0145
Mondial 2026

CdM 2026 : Le Maroc champion du monde, l'objectif est fixé

Fil Info

30 juin , 11:00
L'OM en rêvait, cette star algérienne trouve mieux
30 juin , 10:30
Deux prêts et une résiliation de contrat, l'OL s'active
30 juin , 10:00
Yan Diomandé ne signera pas au PSG
30 juin , 9:40
CdM 2026 : Le Maroc champion du monde, l'objectif est fixé
30 juin , 9:20
EdF : Les Français demandent pardon à Kylian Mbappé
30 juin , 9:00
Sa crainte est levée, Bruno Genesio signe à l’OM
30 juin , 8:40
Botafogo s’oppose au rachat de l’OL par Michele Kang
30 juin , 8:20
Barcola veut partir, le PSG dévoile son prix exact
30 juin , 8:00
OM : Habib Beye mis à pied, la menace de Stéphane Richard

Derniers commentaires

Sa crainte est levée, Bruno Genesio signe à l’OM

on comprend rien a ce que tu racontes champion.... Sinon nos exploits. bah champions d Europe, et 5 finales. et vous , ah oui 1 demie grace a Bordeaux, et l autre grace a un virus. Ok..... GG

PSG : Al-Khelaïfi décroche son téléphone, il veut cette pépite du Mondial

Lille est meilleur que l'OM maintenant.Il sait valoriser ses joueurs dans les transferts.Vous vous etes incapables de sortir un bon joueur

Camavinga au PSG pour 60 ME, le coup de chaud

Paris n'en veut pas.Il a preferé le Réal qu'il y reste

Akliouche, Diomandé et un numéro 9, le PSG déchainé

En realité les recrues ne seront pas celles là! On ne le saura qu'une fois réalisé ces transferts

PSG : Monaco annonce le prix pour Akliouche

70 il le garde .Entre 40 et 50 eventuellement on peut s'y interesser

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading