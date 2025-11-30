Monaco : Pogba et les supporters, déjà un clash

Tu ne dois pas le lire pour parler ainsi . La vraie merde c'est toi .
Moi je me moque surtout des arbitres de la VAR . Ils sont faibles ,trouillards avec des couches dans la culotte,tellement qu'ils craignent ce prétentieux et incompétent d'arbitre . Pauvres mecs ,vous nous faites de la peine
Trop cher en salaire
On en peut pas casser son contrat pour faute grave ? Casser un écran de VAR n'est pas un motif suffisant ? À cause de cela, il a perdu toute valeur commerciale. Il me semble que ça se défend...
Ça y est à peine revenu il recommence à faire son show. Je déteste ce joueur
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|23
|13
|7
|2
|4
|27
|17
|10
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|13
|3
|4
|6
|17
|23
|-6
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|13
|2
|5
|6
|15
|27
|-12
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
Loading
L'échange étonnant entre Paul Pogba et l'un des groupes de supporters de l'AS Monaco 😜 #ASMPSG