Monaco : Pogba et les supporters, déjà un clash

Monaco30 nov. , 13:40
parMehdi Lunay
Vainqueur du PSG samedi, l'AS Monaco s'est totalement relancée en Ligue 1. Un soulagement pour le nouveau venu Paul Pogba. Le champion du monde 2018 a profité de ce succès pour mettre la pression à ses supporters.
S'il y a bien une équipe qui ne devait pas battre le Paris Saint-Germain sur le papier, c'était sûrement l'AS Monaco. Le club du Rocher était à la dérive avant d'accueillir les champions d'Europe 2025. L'ASM restait sur trois défaites de suite en Ligue 1 dont deux claques contre Lens (1-4) et Rennes (4-1). Samedi pourtant, les Monégasques l'ont emporté 1-0 sur le PSG après un match abouti. Un succès qui a donné du baume au cœur à l'entraîneur Sébastien Pocognoli, déjà contesté en Principauté, mais aussi à Paul Pogba.

Pogba pique les supporters de Monaco

Le milieu français est entré en jeu lors des dernières minutes de la partie, sa deuxième apparition en Ligue 1 après Rennes samedi dernier. Le champion du monde 2018 a fait ses premiers pas à Louis-II. Une enceinte pas vraiment réputée pour son ambiance. Paul Pogba en a conscience et ne le cache pas. Après le coup de sifflet final, le joueur de 32 ans est allé discuter avec les supporters présents en tribunes. Un échange franc et direct capté par les caméras du diffuseur Ligue1+.
Le milieu français a clairement reproché à son public son manque d'entrain lors des matchs. « Écoutez. Eh, il faut mettre l'ambiance, plus d'ambiance. Il faut mettre de l'ambiance », a t-il lâché publiquement. Il a reçu une réponse tout aussi directe d'un porte-parole du kop. « Ne t'inquiète pas, l'ambiance, on la met depuis 30 ans mec ! On la met depuis 30 ans l'ambiance ! ». En attendant de savoir si les ultras monégasques vont augmenter les décibels, on peut déjà constater que Paul Pogba réveille médiatiquement un club parfois trop discret dans le paysage français.
